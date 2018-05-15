Три підозрюваних у вбивствах на Майдані екс-беркутівця були помічені на ході "Безсмертного полку" у Москві (відео)

Трьох екс-співробітників Беркута помітно на відео: це Олексій Цвігун, Петро Псарьов і Євген Плут.

У Москві 9 травня паралельно з іншими урочистими подіями рух «Безсмертний полк України» організував парад. Участь у параді взяли щонайменше троє екс-співробітників київського підрозділу «Беркут», які розшукуються за вбивство 48 осіб та поранення ще 80 на вулиці Інститутській під час подій на Майдані в лютому 2014 року.

Цю інформацію "Громадському" підтвердили люди, які служили з «Беркутом».

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Зокрема, трьох екс-співробітників Беркута помітно на відео: це Олексій Цвігун, Петро Псарьов і Євген Плут.

Всі троє належать до роти Дмитра Садівника, який втік у Росію. Псарьов втік нелегальними шляхами в лютому 2015 року. Плут офіційно виїхав в грудні 2014 року, а Цвігун - у квітні 2014 року.

Загалом, у розстрілах підозрюються 23 екс-працівників київського «Беркута». 18 з них в розшуку, п'ятеро зараз на лаві підсудних. Справу про них слухається вже більше 2 років у Святошинському суді Києва.

Екс-командир спецроти Кі «Беркута» Дмитро Садівник, який втік з-під домашнього арешту, у вересні 2014 отримав російське громадянство, вже через два місяці після втечі.

Як повідомляв УНІАН, під час параду на 9 травня в Москві продемонстрували робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».