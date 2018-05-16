Ветеран "Азова", який не потиснув руку Порошенку, став "зіркою" росЗМІ (відео)

Думки в соцмережах розділилися: одні захоплюються вчинком Толмачова, інші його засуджують.

Ветеран "Азова" Олег Толмачов, який не потиснув руку президенту України Петру Порошенку, став справжньою "зіркою" російських ЗМІ.

При цьому у всіх цих матеріалах він представлений вже не як "каратель" (так зазвичай росіяни називають бійців АТО - Ред.), а як "активіст" або "ветеран", передає "Обозреватель".

"Іноді треба думати головою, а не рукою", - пишуть користувачі мережі, коментуючи цей вчинок. За їхніми словами, Толмачов дав російським ЗМІ привід ще раз спотворити сприйняття дійсності в Україні.

Раніше в мережі з'явилося відео, як ветеран "Азова" Олег Толмачов відмовився потиснути руку президентові України Петру Порошенку на врученні нагород переможцям Invictus Games. Незабаром АТОшник пояснив причину свого вчинку.