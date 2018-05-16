Ветеран "Азова", який не потиснув руку Порошенку, став "зіркою" росЗМІ (відео)
10:49, 16 травня 2018Політика
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Думки в соцмережах розділилися: одні захоплюються вчинком Толмачова, інші його засуджують.
Толмачов не потиснув руку Порошенка / Скріншот
Ветеран "Азова" Олег Толмачов, який не потиснув руку президенту України Петру Порошенку, став справжньою "зіркою" російських ЗМІ.
При цьому у всіх цих матеріалах він представлений вже не як "каратель" (так зазвичай росіяни називають бійців АТО - Ред.), а як "активіст" або "ветеран", передає "Обозреватель".
"Іноді треба думати головою, а не рукою", - пишуть користувачі мережі, коментуючи цей вчинок. За їхніми словами, Толмачов дав російським ЗМІ привід ще раз спотворити сприйняття дійсності в Україні.
Раніше в мережі з'явилося відео, як ветеран "Азова" Олег Толмачов відмовився потиснути руку президентові України Петру Порошенку на врученні нагород переможцям Invictus Games. Незабаром АТОшник пояснив причину свого вчинку.
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