Гіркін розповів, хто наступав на Маріуполь

Про це він заявив в інтерв'ю праворадикальній газеті "Завтра".

Зокрема, за час розмови Гіркін кілька разів згадав про прихід таких собі "відпускників" у серпні, який врятував бойовиків від остаточного розгрому.

"Якщо б ми залишилися в Слов'янську, то через тиждень, максимум через два, Донецьк би впав. А вийшовши, ми сорок діб тримали Донецьк до приходу "відпускників". Хоча останні дні були просто відчайдушні", - розповів диверсант.

Читайте такожГіркін про Донбас: Я планував зробити все як у КримуЗа його словами, саме "відпускники" атакували українські частини на південному напрямку і вийшли до Маріуполя, причому Гіркін визнав, що без них бойовиків б чекав розгром.

"Окремі підрозділи ополчення були їм ("відпускникам" - ред.) підпорядковані. Але в основному на Маріуполь наступали "відпускники". Коли вони пішли (за даними НАТО, РНБО та Інформаційного Спротиву, російські війська продовжують дислокуватися на території України - ред.), хиткою залишилася і лінія фронту, і можливості", - сказав Гіркін.