Екс-глава МЗС про реакцію Заходу на Кримський міст: далі "глибокої стурбованості" справа навряд чи зайде

На думку Володимира Огризка, Захід традиційно обмежиться "глибоким занепокоєнням", пожурить Москву і змириться.

У зв'язку з відкриттям Кримського мосту не варто очікувати додаткового імпульсу до запровадження нових санкцій проти Росії.

Таку думку в коментарі "Главреду" висловив екс-міністр України Володимир Огризко.

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"Думаю, що Захід традиційно обмежиться "глибоким занепокоєнням", пожурить Москву і змириться. Тобто далі "глибокої стурбованості" справа навряд чи зайде. І, крім тих санкцій, які вже введені американцями і європейцями, навряд чи слід очікувати нових. США і Європа лише точково впливають на деякі особи чи структури в РФ. В цілому, я не бачу особливої активності Заходу в цьому плані", - зазначив дипломат.

Він додав, що спільна з українською позиція провідних країн світу з питання будівництва моста через Керченську протоку має політичне значення, але навряд чи Україна зможе отримає від цього якісь дивіденди.

"Безумовно, це добре, що ЄС і США одноголосно засудили сам факт цього будівництва, яке порушує всі міжнародні морські конвенції. Чи можна від цих заяв і спільної позиції отримати якісь практичні дивіденди? На жаль, ні. Але ми маємо використовувати сам факт цієї підтримки, щоб все-таки посилити юридичну позицію України в контексті позовів проти Росії і вимог про відшкодування збитку, який був нанесений нашій країні діями РФ", - резюмував Огризко.