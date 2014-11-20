Екс-радник Путіна: Війну з Україною готували довго, і вона буде довготривалою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ілларіонов, який зараз обіймає посаду старшого наукового співробітника Центру Інституту Катона по глобальній свободі й процвітанню (Вашингтон), сказав у своєму виступі на конференції, що відбулася у Брюсселі.

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Експерт переконаний, що події в Україні не можна називати «ні кризою в Україні, ні українською кризою». „Це вже не криза, а війна. Це війна у дуже простому розумінні цього слова”, - заявив він.

Поставивши питання, якого виду ця війна, Ілларіонов сам на нього відповів: „Це – російсько-українська війна. Якщо бути більш точним, це війна Путіна проти України». «Більшість росіян не підтримують цю війну. Війна Путіна проти України вже є довготривалою”, - переконаний експерт.

Свою думку стосовно того, чому ця війна є довготривалою, Ілларіонов почав пояснювати тим, що, на його переконання, вона готувалася, „мінімум 11 років”. „З 2003 року. Я можу сказати, що у моїй присутності обговорювалися деякі питання майбутньої війни проти України. У той час я не думав, що це обговорення дійсно призведе до справжньої війни”, - сказав він.

Далі експерт згадав 2004 рік, коли під час Помаранчевої революції перевірялася підготовка подальшої окупації та анексії Кримі, у 2008 році був опублікований в „Руському журналі” витік плану військового командування, „в якому ви побачите проект війни проти України, описаний у деталях”, з 2009 року - повідомлення про дії, спрямовані на підтримку сепаратистів в Україні.

„Саме тому цю війну готували дуже довго. Інша річ, що це – довготривала війна, яка триває вже більш ніж 16 місяців, і була офіційно розпочата 27 липня 2013 року у виступі Путіна в Києві з приводу Хрещення Київської Русі. Там ви знайдете чіткі висловлювання про початок гібридної кампанії, інтервенції – не війни”, - вважає він.

Ілларіонов також вважає, що, „на жаль, ця війна скоро не завершиться”. „Ми бачимо, що Путін говорить те, що він робить. Ми маємо справу з довготерміновою війною. Але це не тільки війна Путіна проти України”, - переконаний експерт.

У цьому аспекті він згадав проблеми з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Придністров’ям, Казахстаном. „Путін сказав, що Казахстан не має історичної державності. Це чітко значить, що держава, яка не має історичної державності, може її втратити, коли Назарбаєва не буде поряд”, - сказав експерт, вказавши і на події, які за останні декілька тижнів відбулися у Латгалії – Східній Латвії, де проживає російськомовне населення.

„Намір (у Путіна) такий же, як у Криму та на сході України – той самий підхід. Це - виклик не тільки пострадянським країнам та республікам, це виклик всьому ЄС та НАТО. А на цей виклик немає відповіді”, - наголосив Ілларіонов.

Експерт говорить, що метою таких дій є „зруйнувати порядок, який існує в Європі останні десятиріччя”.

Ілларіонов також вказав на два останні виступи Путіна на Валдаї та в Сочі, „які мають велику важливість для будь-якої європейської політики”. У цьому зв’язку він провів порівняння цих виступів з листами Адольфа Гітлера, які були відправлені прем’єр-міністру Великої Британії Чемберлену 23 та 25 серпня 1939 року, в яких Гітлер пропонував змінити світовий порядок.

Експерт стверджує, що існує 25 спільних моментів між цими листами та виступами Путіна, „майже написаних під копірку”. „Майже слово в слово, речення в речення, ідея в ідею. Тільки декілька місяців тому ми говорили про ідеї Путіна відновити так званий „Руський мир”. Це вже застаріло. Зараз амбіції набагато вище. Це пропозиції щодо зміни світового порядку, міжнародної системи, яка існує з кінця Другої світової війни. Тому зараз ми маємо справу не з регіональними проблемами, такими, як війна Путіна проти України чи війна проти сусідів на пострадянському просторі, чи війна проти ЄС та НАТО. Це зміна всього світового порядку”, - говорить Ілларіонов.

За його словами, Путін та „його машина пропаганди чітко сказали, що це четверта світова війна”. „Якщо ви їх слухаєте, то це цілком зрозуміло. Вони розцінюють холодну війну як третю, і зараз говорять, що вони у четвертій світовій війні, щоб змінити правила гри”, - вважає експерт.

Ілларіонов згадав і два елементи такої конфронтації. „Це - інформаційна війна чи, сказати правильніше, дезінформаційна війна на всіх мовах, яка створює нове бачення світового порядку. На жаль, ми повинні визнати, що вони досягли певного успіху не тільки в Росії а й в інших місцях”, - сказав він.

Іншим елементом екс-радник назва „ядерний шантаж”. „Це найбільш небезпечно. Будь-який відповідальний політик в Європі чи Америці буде робити все можливе, щоб не дозволити статися ядерній війні. Саме тому пропозиція, яка міститься у виступі Валдай-Сочі дуже чітка – ви повинні сприйняти нові умови світового порядку, інакше я буду погрожувати ядерною зброєю. Цей виклик, на який світ ще не має відповіді”, - трактує виступи Путіна експерт.

У цьому зв’язку Ілларіонов висловив переконання, що кінець цій війні „прийде тоді, коли Росія буде вільною та демократичною державою”. „Поки Росія буде перебувати під диктаторством, ризики та загрози для світу будуть існувати”, - вважає Ілларіонов.