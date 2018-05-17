Клімкін наголосив на необхідності зупинити свавілля РФ щодо українських заручників

Глава МЗС заявив про намір порушити питання бранців Кремля на міністерському засіданні Ради Європи в Данії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на необхідності зупинити свавілля Російської Федерації щодо українських заручників з огляду на свою участь у міністерському засіданні Ради Європи, яке відбудеться 17-18 травня в Данії.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

Читайте такожВключення Рубана до списків обміну ускладнює переговори про звільнення заручників - Геращенко

"На міністерському засіданні Ради Європи в Данії говоритимемо про бранців Кремля. Це вже не про політику, а про життя і долі людей. Олег Сенцов - безстрокове голодування, допоки РФ не звільнить всіх незаконно утримуваних українців. Володимир Балух теж. Абдуллаєв в критичному стані. Маємо разом маємо зупинити свавілля РФ!", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти.

На її переконання, задля звільнення українських заручників необхідний тиск усього світу на РФ.