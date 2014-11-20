Попередня кваліфікація вибуху у Харкові - «умисне пошкодження майна»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

«Наразі триває огляд місця події. Попередня кваліфікація - умисне пошкодження майна шляхом вибуху або іншим загальнонебезпечним способом (ч.2 ст.194 КК України)», - зазначили у прес-службі.

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Наразі прокуратура Харківської області контролює хід розслідування надзвичайної події. На місці ЧП продовжують працювати експерти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, близько 17:50 стався вибух на електропідстанції, що живить військовий шпиталь у Харкові. Постраждалих від вибуху немає.