Дністер поблизу знаменитих Заліщиків обмілів до рекордного рівня (фото)

Фахівці вже називають ситуацію гідрологічною посухою

Цього літа жителі Заліщиків, які знаходяться у Тернопільській області, та інших населених пунктів уздовж Дністра стали свідками незвичного явища - одна з найбільших річок України стрімко втратила воду.

Як повідомляє Національний природний парк "Дністровський каньйон", там, де ще недавно плескалися хвилі, сьогодні оголилися кам'янисті мілини та широкі ділянки русла.

За даними гідрологів, улітку 2026 року водність річок басейну Дністра становила лише 10-40% від норми, а на ділянці від витоку до Заліщиків - подекуди лише 8-19%. Фахівці вже називають ситуацію гідрологічною посухою.

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Зазначається, що основними причинами критичного обміління стали:

Тривалий дефіцит опадів: з весни 2026 року в басейні Дністра випало значно менше дощів, ніж зазвичай.

Слабке весняне водопілля: через малосніжну зиму та раннє танення снігу річка не отримала достатнього поповнення запасів води.

Високі температури та спека: у спекотні місяці вода швидше випаровується як із поверхні річки, так і з ґрунтів водозбору.

Зміни клімату: екстремальні погодні явища стають дедалі частішими, а тривалі посухи - інтенсивнішими.

Які наслідки має маловоддя

Важливо, що через низький рівень води зменшується кількість кисню, що може спричиняти загибель риби та інших водних організмів. У теплій і малорухомій воді швидко розмножуються водорості та бактерії. Також у деяких населених пунктах басейну Дністра вже виникали труднощі із забезпеченням населення водою.

Відбувається трата природної краси та рекреаційної цінності річки: міліючий Дністер змінює звичні ландшафти. В парку додали:

"На жаль, якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, ситуація може ще більше погіршитися. Фахівці попереджають про ймовірність подальшого зниження рівня води та закликають до ощадливого використання водних ресурсів".

Обміління Дністра

В свою чергу фахівці Тернопільського та Чернівецького гідрометеоцентрів провели спільні заміри на Дністрі в районі Заліщиків через складну ситуацію на річці.

За допомогою спеціальних приладів для вимірювання швидкості течії фахівці зафіксували, що річка пропускає лише 23,7 кубічних метрів води на секунду. За даними гідрометеорологів, цей об'єм є найменшим для відкритого русла Дністра на цій ділянці за весь період спостережень.

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