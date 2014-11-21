Під Маріуполем бойовики пустили в хід міни і фугаси проти сил АТО

В районі міста Маріуполь противник використовує проти українських військ міни та фугаси, повідомляє прес-центр АТО.

«За минулу добу було двічі пошкоджено на закладених терористами вибухових пристроях військову автомобільну техніку. На щастя, безповоротніх втрат серед військовослужбовців не має. Пораненим внаслідок вибуху надано кваліфіковану медичну допомогу», - повідомляють у прес-центрі.

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У той же час, в районі Донецького аеропорту підрозділи, які здійснюють його оборону, також успішно відбили атаки незаконних озброєних формувань. «Терористи зі стрілецької зброї здійснили обстріл колони, що перевозила гуманітарний вантаж в районі Донецького летовища», - повідомляє прес-центр.