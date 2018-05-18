Порошенко підписав указ про введення нових і продовження старих санкції проти Росії

Контроль за виконанням рішення щодо санкцій покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Петро Порошенко затвердив введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Відповідний указ №126/2018 від 14 травня опубліковано на сайті глави держави в ніч на п'ятницю, 18 травня.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня під час засідання Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції на три роки або безстроково щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України, а також продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки. Санкції також розповсюджуються на тих суб'єктів, щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС.