"Жартувати будете у себе вдома": Порошенко в Дніпрі не зрозумів гумору начальника місцевого автодору

Голова автодору Дніпропетровської області пожартував про те, скільки його відомству необхідно додаткових коштів на будівництво доріг.

Президент Порошенко осадив голову автодору Дніпропетровської області, який пожартував про гроші на ремонт доріг.

Про це стало відомо під час відвідин президентом будівництва об'їзної дороги, передає "Depo.Дніпро".

На питання, скільки його відомству необхідно додаткових коштів на будівництво доріг, виконуючий обов'язки керівника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Владислав Животченко відповів: "А хто знає скільки".

"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не вибачаю", - заявив Порошенко на спроби представника автодору зам'яти ситуацію. При цьому самостійно він не зміг відповісти президенту і проконсультувався зі своїм помічником.

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У підсумку виявилося, в цьому році в Дніпропетровській області побудують 12,4 км доріг, на що додатково буде потрібно 800 млн гривень. Однак голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко зазначив, що кошти є.

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