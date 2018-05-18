На сьогодні у Криму незаконно позбавлені волі 67 громадян України - Чубаров

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, переслідування за сфабрикованими справами – це налагоджений механізм російських окупантів під дію якого може потрапити кожен.

На сьогоднішній день в окупованому Росією Криму незаконно позбавлені волі 67 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час виступу на вечорі-реквіємі до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на Софійській площі в Києві заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

"Заборона діяльності Меджлісу, арешти, утиски, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей - це сучасне життя кримських татар та етнічних українців у тимчасово окупованому Криму. Переслідування за сфабрикованими справами – це налагоджений механізм російських окупантів під дію якого може потрапити кожен. На сьогоднішній день незаконно позбавлені волі 67 мешканців Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають 105 малолітніх дітей", - наголосив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день 1944 року майже майже все корінне населення Криму було депортовано. Людям давали 15 хвилин на збори, після чого, наче худобу, поміщали у товарні вагони. Лише за 3 дні було депортовано майже 200 тисяч осіб за наказом Сталіна. Близько 8 тисяч загинули під час перевезення. Десятки тисяч померли через нелюдські умови життя протягом кількох років після депортації.

У каральної операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС. Значну частину депортованих було направлено на спецпоселення до Узбекистану. Масове повернення на батьківщину кримських татар розпочалося лише наприкінці 80-х років. Однак після анексії півострова Росією репресії проти кримських татар поновилися. Близько 30% були змушені знову залишити свої домівки і виїхати на материкову Україну. Однак більшість залишається там і сподівається, що темні часи минуть.