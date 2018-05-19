Порошенко привітав режисера Лозницю з отриманням нагороди на Каннському міжнародному кінофестивалі

Сергій Лозниця отримав приз за кращу режисуру в рамках конкурсної програми «Особливий погляд» за фільм «Донбас».

Президент Петро Порошенко привітав режисера Сергія Лозницю з отриманням нагороди на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

Про це президент написав у Twitter.

«Стрічка «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці отримала відзнаку за найкращу режисуру Каннського конкурсу "Особливий погляд".

Вітаю Сергія та усю команду, яка працювала над фільмом! Це - важлива перемога українського кінематографу», - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, на 71-му Каннському кінофестивалі Лозниця отримав приз за кращу режисуру в рамках конкурсної програми «Особливий погляд» за фільм «Донбас».

У фільмі розповідається про війну на сході України, стрічка складається з 13-ти епізодів і знята у ко-продукції України, Німеччини, Нідерландів, Франції та Румунії.