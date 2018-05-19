Савченко найняла нових адвокатів

Адвокати відмовилися коментувати умови договору з Савченко і розмір гонорару.

Підозрювана у підготовці терактів народний депутат Надія Савченко знову підписала договір з двома адвокатами – Олександром Шадріним і Костянтином Глобою.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на Шадріна.

"15.05 ми підписали договір на представництво у КСУ, а 18.05 вона зняла обмеження на представництво в інших органах", – розповів новий захисник Савченко.

Зазначимо, що 14 травня на засіданні суду щодо продовження запобіжного заходу Надії Савченко нардеп заявила, що відмовляється від усіх своїх адвокатів, посилаючись на відсутність грошей на оплату їх послуг.

Шадрін у свою чергу відмовився коментувати умови договору з Савченко і розмір гонорару.

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"Це предмет адвокатської таємниці", – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання і арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

Нагадаємо, Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – і підготовку масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеного з окупованих територій, Савченко з екс-парламентером Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради і обстріл прилеглих будівель.