Україна вийде зі всіх договорів в рамках СНД, які не відповідають її національним інтересам - Порошенко

За словами президента, Україна на сьогодні впевнено рухається із сфери російського впливу.

Україна перегляне всі договори, які були украдені в рамках Співдружності незалежних держав, та вийде з тих, участь в яких протирічить сьогоденним національним інтересам держави.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, під час церемонії вшанування жертв політичних репресій за часів СРСР.

«Ми впевнено виходимо із сфери російського впливу… Тепер, зараз ми уважно переглянемо всі договори, укладені в рамках СНД і вийдемо з тих, в яких зайдемо бодай що найменшу невідповідність нашим українським національним інтересам», - сказав президент.

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Також Порошенко додав, що Україна завжди розглядала членство в СНД як «розлучення з імперією».

«Україна, починаючи з Біловезької пущі (підписання договорів про вихід з СРСР та утворення СНД в 1991 році – УНІАН), розглядала СНД виключно як інструмент цивілізованого розлучення з імперією. Цивілізованого із російської вини не вийшло. Москва прагнула перетворити Співдружність на оновлену імперію, де у б усі звіряли годинники за Спаською вежею Кремля", - додав голова держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні Ради національної безпеки та оборони Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників. Того ж дня РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

19 травня Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.