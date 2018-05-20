СНД про указ Порошенка: Україні немає кого відкликати з органів Співдружності

Керівник прес-служби СНД прокоментував заяву президента України про відкликання всіх українських представників з усіх статутних органів співдружності.

У Співдружності незалежних держав (СНД) висловили здивування указом президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів СНД.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на керівника прес-служби СНД Володимира Ніканорова. За його словами, Україна й раніше виступала з деякими заявами, що «лишалися без наслідків».

У коментарі «РИА Новости» він зазначив, що українську сторону варто запитати, «кого персонально вони відкликали цього разу».

«Річ у тім, що в апараті виконкому [СНД] зараз немає працівників від України… Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили», – заявив Ніканоров.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

2 травня на засіданні РНБО Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.

Того ж дня РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.