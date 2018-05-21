СБУ відреагувала на "чергові фантазії ФСБ" про "екстремістів" у Криму

Раніше ФСБ Росії заявила, що нібито припинила в Криму діяльність "екстремістської групи", створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим "за вказівкою Рефата Чубарова за підтримки СБУ".

Служба безпеки України заявляє, що інформація ФСБ Росії про «створення екстремістської групи» в анексованому Криму за підтримки українських спецслужб не відповідає дійсності.

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Про це Крим.Реалії 21 травня сказала речник СБУ Олену Гітлянська. Від додаткових коментарів по темі вона відмовилася.

«Ми не коментуємо чергові фантазії ФСБ», – сказала речник СБУ.

Раніше ФСБ Росії заявила, що нібито припинила в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим «за вказівкою Рефата Чубарова за підтримки СБУ».

Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».

У ФСБ кажуть, що «членами екстремістського співтовариства в січні 2018 року з використанням пляшок з запалювальною сумішшю був здійснений підпал будинку муфтія Криму Емірала Аблаєва».

ФСБ заявляє, що Стешенко був затриманий у квітні 2018 «при в'їзді на територію Криму, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій». Велієву і Третьякову Росія висунула звинувачення заочно, вони «оголошені у федеральний розшук».