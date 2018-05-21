СБУ відреагувала на "чергові фантазії ФСБ" про "екстремістів" у Криму
Служба безпеки України заявляє, що інформація ФСБ Росії про «створення екстремістської групи» в анексованому Криму за підтримки українських спецслужб не відповідає дійсності.
Читайте також"Найкрасивіша частина Росії": відомий італійський політик оскандалився через Крим (відео)
Про це Крим.Реалії 21 травня сказала речник СБУ Олену Гітлянська. Від додаткових коментарів по темі вона відмовилася.
«Ми не коментуємо чергові фантазії ФСБ», – сказала речник СБУ.
Раніше ФСБ Росії заявила, що нібито припинила в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим «за вказівкою Рефата Чубарова за підтримки СБУ».
Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».
У ФСБ кажуть, що «членами екстремістського співтовариства в січні 2018 року з використанням пляшок з запалювальною сумішшю був здійснений підпал будинку муфтія Криму Емірала Аблаєва».
ФСБ заявляє, що Стешенко був затриманий у квітні 2018 «при в'їзді на територію Криму, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій». Велієву і Третьякову Росія висунула звинувачення заочно, вони «оголошені у федеральний розшук».