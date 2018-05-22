Савченко хочуть узяти на поруки 54 людини

Зокрема, взяти Савченко на поруки готові її мати, сестра, депутат ВР Купрій, та екс-суддя КСУ Шишкін.

54 людини висловили бажання узяти на поруки позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надію Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, серед них народний депутат Віталій Купрій та колишній суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін.

Так, сьогодні Апеляційний суд міста Києва почав встановлювати осіб, які хочуть взяти Савченко на поруки.

У той же час, депутат Купрій в залі суду відсутній. Натомість, екс-суддя КСУ Шишкін прибув на засідання.

Згідно з інформацією, переважна більшість потенційних поручителів - пересічні громадяни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу для Савченко.

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23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.

Депутату інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

У свою чергу, 23 березня Савченко оголосила голодування, після того, як 22 березня з неї зняли депутатську недоторканність та арештували.