Україна може одночасно подати заявки на вступ до ЄС і НАТО - Грібаускайте
Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що Україна може одночасно подати заявки на вступ до НАТО та Європейського Союзу за виконання певних критеріїв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.
Президент Литви нагадала, що членство в НАТО можуть отримати країни, які досягли успіху в розбудові демократії, верховенства права, захисту прав людини, і відповідають "всім тим цінностям та елементам, які на практиці є тими ж самими, які необхідні для того, щоб отримати членство в Європейському Союзі. І в цьому випадку важливого значення набуває те, що ви повинні рухатися в реалізації процесу глибинних реформ".
Тільки ті країни, які мають демократичне правління і які відповідальні у проведенні реформ, а також "ті ж самі умови, в певній мірі які необхідно досягти, щоби можна було отримати членство в Європейському Союзі, будуть відповідати тому, щоби отримати членство в НАТО, і таким чином це означає, що ви повинні працювати, ви повинні зробити багато домашньої роботи, і це є непростим процесом. Чому це так? Тому що будь-яка країна, яка буде здійснювати такі зусилля та провадити реформи, буде відповідати тому, щоб стати членом НАТО", - сказала Грібаускайте.
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У цьому зв'язку вона наголосила, що жодна країна не може втручатися у внутрішні справи України, щоб диктувати, який напрямок в зовнішній політиці Україна може обирати, особливо, за її словами, це стосується сусідніх країн. "Тільки український народ може вирішувати", - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО. Раніше Порошенко заявляв про намір подати заявку від України на членство в ЄС у 2020 році.
Сьогодні, 24 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче. „Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.
Водночас, у Міністерстві закордонних справ РФ хочуть одержати гарантії невступу України в НАТО після її відмови від позаблокового статусу.