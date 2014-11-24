Україна може одночасно подати заявки на вступ до ЄС і НАТО - Грібаускайте

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Президент Литви нагадала, що членство в НАТО можуть отримати країни, які досягли успіху в розбудові демократії, верховенства права, захисту прав людини, і відповідають "всім тим цінностям та елементам, які на практиці є тими ж самими, які необхідні для того, щоб отримати членство в Європейському Союзі. І в цьому випадку важливого значення набуває те, що ви повинні рухатися в реалізації процесу глибинних реформ".

Тільки ті країни, які мають демократичне правління і які відповідальні у проведенні реформ, а також "ті ж самі умови, в певній мірі які необхідно досягти, щоби можна було отримати членство в Європейському Союзі, будуть відповідати тому, щоби отримати членство в НАТО, і таким чином це означає, що ви повинні працювати, ви повинні зробити багато домашньої роботи, і це є непростим процесом. Чому це так? Тому що будь-яка країна, яка буде здійснювати такі зусилля та провадити реформи, буде відповідати тому, щоб стати членом НАТО", - сказала Грібаускайте.

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У цьому зв'язку вона наголосила, що жодна країна не може втручатися у внутрішні справи України, щоб диктувати, який напрямок в зовнішній політиці Україна може обирати, особливо, за її словами, це стосується сусідніх країн. "Тільки український народ може вирішувати", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО. Раніше Порошенко заявляв про намір подати заявку від України на членство в ЄС у 2020 році.

Сьогодні, 24 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче. „Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Водночас, у Міністерстві закордонних справ РФ хочуть одержати гарантії невступу України в НАТО після її відмови від позаблокового статусу.