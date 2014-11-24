Протягом доби 7 безпілотників шпигували над Україною

14:47, 24 листопада 2014
Політика
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Упродовж доби терористи за допомоги 7 безпілотників проводили повітряну розвідку території України в зоні АТО.

фото пресс-службы Минобороны

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Терористи продовжують системну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів», - зазначив він.

«Загалом було зафіксовано 7 польотів в районах н. п. Сартана, Благодатне Волноваського району (Донецька обл..), контрольного посту «Рибінське» та біля Красної Талівки», - наголосив Лисенко.

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