Протягом доби 7 безпілотників шпигували над Україною
14:47, 24 листопада 2014Політика
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Упродовж доби терористи за допомоги 7 безпілотників проводили повітряну розвідку території України в зоні АТО.
За добу 7 безпілотників проводили повітряну розвідку території України / Фото прес-служби Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Терористи продовжують системну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів», - зазначив він.
«Загалом було зафіксовано 7 польотів в районах н. п. Сартана, Благодатне Волноваського району (Донецька обл..), контрольного посту «Рибінське» та біля Красної Талівки», - наголосив Лисенко.
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