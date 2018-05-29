Путін з Макроном не обговорювали питання обміну Сенцова на Вишинського - Кремль

Як нагадав Пєсков, Путін «стосовно Сенцова сказав чітко, що він засуджений, відбуває покарання за підготовку терористичного акту».

На переговорах президентів Франції і РФ Еммануеля Макрона і Володимира Путіна питання обміну незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова і заарештованого в Україні керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського не обговорювалося.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи обговорювалося питання обміну, оскільки на прес-конференції 24 травня лідери Франції і РФ згадали про Сенцова і Вишинського.

«Питання про обмін ніхто не ініціював, наскільки мені відомо. Мені не відомо про те, щоб такі ініціативи надходили», - сказав Пєсков.

Він нагадав, що Путін «стосовно Сенцова сказав чітко, що він засуджений, відбуває покарання за підготовку терористичного акту».

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«Це серйозне обвинувачення. Це не просто обвинувачення, а вердикт суду. Що стосується нашого громадянина (Вишинського - УНІАН), який зараз обвинувачується у зраді за свою професійну журналістську діяльність, ми бачимо, що це зовсім інша ситуація», - заявив Пєсков і додав, що саме на цьому акцентував увагу Путін.

На уточнююче запитання, хто має ініціювати переговори про обмін, Пєсков відповів: «Не можу вам сказати, не маю такої інформації, і я не знаю, чи була така ініціатива досі».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на спільній прес-конференції з Макроном у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що «пан Сенцов був затриманий за підготовку до терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність». При цьому він здивувався, чому французька преса не задається питанням про обмеження діяльності журналістів в Україні. «Кілька днів тому був затриманий ваш колега, російський журналіст (Вишинський), йому висувають обвинувачення в державній зраді за його публічну позицію і його роботу як журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить. Погодьтеся, це дивно», - сказав Путін.

У свою чергу Макрон зауважив, що на переговорах із Путіним обговорювалася доля Сенцова і російського режисера Кирила Серебренникова.