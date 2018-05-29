Бабченку погрожували вбити і знищити всю його родину - товариш застреленого журналіста
На думку волонтера і товариша застреленого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Мирослава Гая, його вбивство - політичне.
Про це він заявив в коментарі "Обозревателю". За його словами, Бабченку погрожували розправою.
Читайте такожРосія все ж вторгнеться в Україну, але не зараз - журналіст
"Він був моїм товаришем. Це пов'язано виключно з його антиросійською позицією і антиросійською діяльністю. Він систематично виступав на підтримку України, проти Путіна, проти Росії. Останнім часом йому часто погрожували з РФ. Він втік звідти. Він писав, що його погрожували вбити, знищити його і всю його родину", - зазначив Гай.
Як розповів товариш загиблого, Бабченко деякий час був змушений проживати в Європі, але через проблеми з візою він приїхав до України, де працював телеведучим.
"Він висвітлював ганебну політику РФ. Це виключно політичне вбивство", - підсумував Гай.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня застрелили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.