Бабченку погрожували вбити і знищити всю його родину - товариш застреленого журналіста

За словами волонтера, останнім часом Бабченку часто погрожували з РФ.

На думку волонтера і товариша застреленого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Мирослава Гая, його вбивство - політичне.

Про це він заявив в коментарі "Обозревателю". За його словами, Бабченку погрожували розправою.

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"Він був моїм товаришем. Це пов'язано виключно з його антиросійською позицією і антиросійською діяльністю. Він систематично виступав на підтримку України, проти Путіна, проти Росії. Останнім часом йому часто погрожували з РФ. Він втік звідти. Він писав, що його погрожували вбити, знищити його і всю його родину", - зазначив Гай.

Як розповів товариш загиблого, Бабченко деякий час був змушений проживати в Європі, але через проблеми з візою він приїхав до України, де працював телеведучим.

"Він висвітлював ганебну політику РФ. Це виключно політичне вбивство", - підсумував Гай.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня застрелили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.