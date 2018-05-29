Інтерв'ю з Бабченко 2015 року: поки є Путін, у Росії війна буде завжди

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко стверджував, що його народ хоче війни, а влада цілеспрямовано "дебілізує" росіян.

У 2015 році в інтерв'ю Аркадій Бабченко розповів УНІАН, чим війна на Донбасі схожа на першу чеченську війну, і чому "за Крим Росія буде битися до останнього".

"Поки є Володимир Путін, у Росії війна буде завжди. Ніяких інших інструментів утримання ситуації в країні та утримання впливу на суспільство, крім війни, у нього не залишилося. Зараз війна перенесена в Сирію і на пару років військовий порядок забезпечений. Якщо там щось піде не так, я не виключаю перенесення театру військових дій назад на Донбас", - сказав Бабченко.

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"Росіяни хочуть війни, і це абсолютно точно. Зараз я можу сказати про мою країну – мій народ хоче війни. Звідки це береться - з зомбоящика! Навіть в Союзі не робили з суспільством того, що робиться зараз, навіть в «совку», де проголошувався класом-гегемоном пролетаріат, ставку робили на академіків, космонавтів, інженерів, фізиків – трудову інтелігенцію. А цей режим робить ставку не просто на люмпенів, а на гопників, агресивних і озброєних. Їх виховують десятиліттями. Те, що зараз робить Дмитро Кисельов, погрожуючи США перетворити в ядерний попіл, – це верхівка айсберга. Націю дебілізують останні років двадцять. Почалося це з Регіни Дубовицької і «Дому-2». Носіїв мізків і гена вільнодумства видавлювали з країни, а з самого низу в людях залишалися найбільш мерзенні риси. Все це зробив телевізор, від цього нікуди не дітися. Люди змінюються на очах, з тими, хто 5-10 років назад були найкращими друзями, стало неможливо розмовляти", - стверджував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, Бабченко вбили в його будинку в Києві 29 травня трьома пострілами в спину.