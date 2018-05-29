Бабченко помер по дорозі до лікарні в Києві: друг російського опозиційного журналіста розповів подробиці
22:26, 29 травня 2018Політика
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Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідування переїхав до Праги, потім – в Україну.
Бабченко помер по дорозі в лікарню / Фото УНІАН
Російський журналіст Аркадій Бабченко загинув у Києві, повідомила столична поліція.
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"На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм зателефонувала жінка і сказала, що виявила в будинку свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – в спину, потерпілий помер", – повідомили в поліції.
Один Бабченко блогер Михайло Єжов після розмови з дружиною журналіста повідомив Теперішнього Часу, що Аркадія Бабченко стріляли, після чого відвезли в лікарню у важкому стані. Повідомлялося про трьох кульових пораненнях.
Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, із-за переслідувань переїхав до Праги, потім – в Україну.
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