Бабченко помер по дорозі до лікарні в Києві: друг російського опозиційного журналіста розповів подробиці

Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідування переїхав до Праги, потім – в Україну.

Російський журналіст Аркадій Бабченко загинув у Києві, повідомила столична поліція.

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"На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм зателефонувала жінка і сказала, що виявила в будинку свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – в спину, потерпілий помер", – повідомили в поліції.

Один Бабченко блогер Михайло Єжов після розмови з дружиною журналіста повідомив Теперішнього Часу, що Аркадія Бабченко стріляли, після чого відвезли в лікарню у важкому стані. Повідомлялося про трьох кульових пораненнях.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, із-за переслідувань переїхав до Праги, потім – в Україну.