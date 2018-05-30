У Росії відреагували на вбивство Аркадія Бабченка в Києві

За фактом вбивства Бабченка Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від української влади "докласти всіх зусиль до оперативного розслідування" вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомили у прес-службі МЗС РФ, у Москві очікують, що профільні міжнародні інстанції та НУО візьмуть хід розслідування під свій контроль.

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"Рівень фізичного насильства, вбивств щодо працівників ЗМІ в цій державі неухильно зростає, а їхнє розслідування не призводять до покарання злочинців", - йдеться у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

У спілці журналістів РФ обурилися вбивством Бабченка в Києві та висловили надію на те, що правоохоронні органи знайдуть причетних до цього злочину, повідомляє «РІА Новости».

У свою чергу, постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич переконаний, що "бути журналістом в Україні вкрай небезпечно".

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. У поліції назвали першу версію мотивів злочину - професійна діяльність.

"Пригода сталася у Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула звуки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів спікер Нацполіції Ярослав Тракало.