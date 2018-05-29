Три постріли у спину: з'явилися подробиці вбивства журналіста Бабченка

Бабченка застрелили при вході до квартири, коли він повертався з магазину.

Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка біля квартири, в якій він мешкав. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів Тракало.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 травня журналіст Айдер Муждабаєв повідомив, що у Києві стріляли у російського журналіста Аркадія Бабченка.

Він також розповів виданню, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.

"Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муджабаєв.

За його словами, всього було три постріли в спину.