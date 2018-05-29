У Росії вже думають, як використати вбивство Бабченка в Києві

У Росії порушили кримінальну справу про вбивство російського опозиційного журналіста Бабченка.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко. Про це повідомляється на сайті відомства.

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«Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченко в Києві», — йдеться на сайті відомства.

У Слідчому комітеті відзначили, що за останні роки на території України були вбиті кілька громадян Росії: журналіст Павло Шеремет і колишній депутат Денис Вороненков. Автори заяви підкреслили, що російська сторона «не має наміру» залишати без уваги «жорстокі злочини» проти російських громадян.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня журналіст Айдер Муждабаєв повідомив, що в Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка.

Він також розповів виданню, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилася вдома. "Він виходив в магазин, повертався уже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муджабаєв. За його словами, всього було три постріли в спину.