Порошенко заявив про "силу молитви" для реформ в Україні

Також Порошенко заявив про вагомість "сили молитви" для безвізового режиму України з Євросоюзом.

Президент Петро Порошенко заявив про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в Україні. Про це він розповів під час виступу на VII Національному молитовному сніданку.

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"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну і теж казали, що це не можливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити цих законів", - сказав він, передає Українська правда. Також Порошенко заявив про вагомість "сили молитви" для безвізового режиму України з ЄС.

За його словами, ключовою позицією України є прощання з Радянським союзом та повернення до "європейської родини".

"Ключова позиція всього українського народу сказати останнє прощавай Радянському союзу і ніколи туди не повертатися, сказати останнє прощавай Російській імперії і ніколи туди не повертатися, обєднатися всім і привести велику українську націю назад до Європи до європейської родини, бо ми звідти і завжди мріяли повернутися туди", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що 5 років тому більшість книг в Україні друкувалися російською мовою, а на телебаченні була лише російська мова.

"5 років тому у нас всі книжки були лише російською мовою, 5 років тому 1,5 тисячі пам’ятників Леніна стояли по всій Україні", - сказав він і додав, що на сьогодні, за словами письменників і публіцистів, стало набагато легше писати і друкувати книги українською мовою.

Порошенко також пообіцяв підписати 31 травня указ про проголошення 10-річчя української мови.