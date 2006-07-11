Перші намети з`явилися на Майдані (фото)

На Майдані Незалежності в Києві на знак протесту проти створення антикризової коаліції з`явилися перші намети.

Так, під пам`ятником Незалежності розмістилися два походних намети та один навіс.

На наметах розміщенні гасла "Мороз – зрадник Майдану", "Територія помаранчевих надій", "Прощай демократия, да здравствуют понятия?!"

Акцію, згідно із написами на плакатах, проводить "рожева пора".

Всі фото Анни Андрієвської

Під навісом розмістилися близько десяти осіб.

"Українська правда"