Одне з провідних видань США підтримало Україну у справі Бабченка

Опоненти Кремля ніде не можуть знаходитися в безпеці, і потрібно багато чого зробити, щоб зупинити і викрити вбивць на службі в режиму Путіна, стверджує редакція WSJ.

Американська газета The Wall Street Journal присвятила редакційну колонку інсценування вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. У виданні сподіваються, що Україна доведе справу до кінця.

"Наскільки небезпечне життя у вигнанні для росіянина, який критикує Володимира Путіна? Досить небезпечне, щоб Аркадій Бабченко захотів інсценувати своє власне вбивство, щоб допомогти українським спецслужбам зірвати спробу замаху", - пише The Wall Street Journal.

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Видання констатує, що Київ став "полем вбивств" критиків путінського режиму, хоча опоненти Кремля "ніде не можуть перебувати в безпеці".

Захід нарешті почав реагувати на російську загрозу, відзначає WSJ. Наприклад, після спроби отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Великобританія вислала російських шпигунів, а США ввели санкції проти близького оточення Путіна.

"Потрібно зробити ще більше для того, щоб викрити і зупинити корпорацію "Вбивство по-російськи". Будемо сподіватися, що Україна розповість світу більше про змову з метою вбивства пана Бабченка", - резюмує газета.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.