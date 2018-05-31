Українського консула у Гамбурзі звільнили через антисемітські висловлювання

Наказ про звільнення Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня.

Міністерство закордонних справ України звільнило консула у Гамбурзі Василя Марущинця через порушення присяги державного службовця, що пов'язано з його антисемітськими висловлюваннями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України у зв’язку із повідомленнями, які набули значного резонансу щодо дій консула Генерального консульства України в Гамбурзі Василя Марущинця.

"Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Міністерства закордонних справ України здійснено дисциплінарне провадження у формі службового розслідування, за результатами якого комісія дійшла висновку, що дії В.І.Марущинця розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що "комісія вважає, що дії Марущинця є несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби".

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"Наказ про звільнення В.І.Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня 2018 року", - наголошується у повідомленні.

"Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, раніше консула України у Гамбурзі відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські висловлювання.

Речник МЗС Мар'яна Беца зазначала, що українське зовнішньополітичне відомство завжди засуджувало будь-які прояви антисемітизму, дискримінації, всі форми ксенофобії і ніколи не допускало цього явища серед своїх співробітників. У ситуації з Марущинцем вона пообіцяла, що в МЗС ретельно розберуться і зроблять висновки на майбутнє.