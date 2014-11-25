Головнокомандувач сил НАТО в Європі завтра відвідає Київ
21:36, 25 листопада 2014Політика
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Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав відвідає 26 листопада Київ.
REUTERS
Про це повідомив у Брюсселі його представник, якого цитує ТАСС.
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Як повідомлялося, НАТО закликає Кремль повернути Україні незаконно анексований Крим, закликати сепаратистів скласти зброю, звільнити українських заручників, припинити пропаганду в ЗМІ та дотримуватися мінських домовленостей.
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