Головнокомандувач сил НАТО в Європі завтра відвідає Київ

Про це повідомив у Брюсселі його представник, якого цитує ТАСС.

Читайте такожСтолтенберг знову закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Як повідомлялося, НАТО закликає Кремль повернути Україні незаконно анексований Крим, закликати сепаратистів скласти зброю, звільнити українських заручників, припинити пропаганду в ЗМІ та дотримуватися мінських домовленостей.