Ляшко: не дозволю уряду «зіскочити з корабля» - будуть у мене гребти, як раби на галерах

Очільник РПЛ заявив, що кабінет Гройсмана скерував корабель під назвою "Україна" на айсберг, а тепер хоче втекти.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що не дасть нинішньому уряду втекти з корабля, який наче «Титанік» спрямовано на айсберг».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в парламенті.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримуватиме він можливу відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Ляшко сказав: “Прийде заява, будемо розглядати. Всі хочуть зіскочити з цього корабля. Спочатку направили його на рифи - на скелю, на айсберг, як «Титанік», а тепер хочуть зіскочити. Я не дам їм нікому ”, - зіскочити», - додав Ляшко.

При цьому лідер радикалів запевнив, що «будуть вони (члени уряду), як раби на галерах в мене латати дірки, які зробили в... кораблі під назвою «Україна». «Залатають і будуть гребти на галерах за миску баланди. Бо людей сьогодні посадили на баланду», - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше прем’єр-міністр Гройсман заявив, що складе повноваження у разі нестворення Антикорупційного суду.