Український Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря (відео)

Невідомий льотчик на Су-25 показав клас.

Штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області. Відео опублікував у Facebook волонтер Роман Синіцин. Йому невідомі обставини польоту.

"Я сама бачила цей літак в останніх числах травня. Я як раз відпочивала в Кирилівці та застала цей момент десь у 4-6 годин ранку", - цитує РБК очевидця.

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Як повідомляв УНІАН, обстановка в Азовському морі загострилася після затримання українськими прикордонниками російського траулера «Норд» 25 березня 2018 року. На судно було накладено арешт. Росія заявила про те, що буде домагатися повернення екіпажу.