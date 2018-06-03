Український Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря (відео)
17:06, 03 червня 2018Суспільство
6895 0
Невідомий льотчик на Су-25 показав клас.
Штурмовик пролетів у 10 метрах над водою / Фото facebook.com/romabra
Штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області. Відео опублікував у Facebook волонтер Роман Синіцин. Йому невідомі обставини польоту.
"Я сама бачила цей літак в останніх числах травня. Я як раз відпочивала в Кирилівці та застала цей момент десь у 4-6 годин ранку", - цитує РБК очевидця.
Читайте такожУкраїнські льотчики показали клас на авіашоу в Британії (відео)
Як повідомляв УНІАН, обстановка в Азовському морі загострилася після затримання українськими прикордонниками російського траулера «Норд» 25 березня 2018 року. На судно було накладено арешт. Росія заявила про те, що буде домагатися повернення екіпажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter