Філатов хотів би бачити Святослава Олійника мером Дніпропетровська

Про це Філатов сказав під час он-лайн конференції.

«Мером Дніпропетровська я хотів би бачити Святослава Васильовича Олійника», - сказав він, відповідаючи на запитання від інтернет-користувача з приводу того, кого він хотів би бачити на посаді мера Дніпропетровська.

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У відповідь на слова іншого користувача з приводу того, що нинішній в.о. мера Дніпропетровська Максим Романенко є «плювком в обличчя патріотів» і як це виправити, аби не розпочинати акції протесту, Філатов сказав: «Патріоти, я вас всіх люблю та поважаю. Ви знаєте, що у нас з вами за спільні місяці роботи ніколи не було непорозумінь, і ми завжди знаходили спільну мову, і мені не було соромно спілкуватись з місцевими нашими громадянами, у тому числі найрадикальніших настроїв. Але, на жаль, серед патріотів дуже часто присутня декларативність і неконструктивність. Що значить плювок в обличчя патріотів? Є ж процедура. Тобто, якщо наш мер пішов до ВР, за законом в.о. мера стає секретар міськради. Ми можемо любити Романенка, не любити. Я прекрасно знаю, що це людина Вілкула (віце-прем’єра Олександра Вілкула у уряді Миколи Азарова - УНІАН), ми всі знаємо, що вони були учасниками корупційних скандалів… Давайте думати зараз про те, як ми будемо надалі намагатись змінити ситуацію, бо тимчасовий мер є тимчасовим. Потрібно думати, щоб територіальна громада Дніпропетровська на наступних виборах вибрала гідну людину».

Нагадаємо, 21 листопада мер Дніпропетровська Іван Куліченко склав повноваження у зв'язку з обранням його народним депутатом України. Обов'язки мера тимчасово виконує секретар міськради Максим Романенко.