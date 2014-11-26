ЦВК зареєструвала депутатами Яроша і Семенченка

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Як повідомляється, 26 листопада після перерви Центральна виборча комісія під головуванням Михайла Охендовського продовжила свою роботу в режимі засідання.

Розглянувши відповідне питання, Комісія зареєструвала 9 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них 4 – від Політичної партії ”Народний фронт”, а саме: Парубія А.В. - № 4, Левуса А.М. - № 23, Матейченка К.В. - № 26, Креміня Т.Д. - № 59, трьох – від Партії ”Блок Петра Порошенка”, а саме: Найєма М. – № 20, Насірова Р.М. – № 51, Матузко О.О. – № 64, 1 – від Політичної партії ”Об’єднання ”Самопоміч”, а саме: Семенченка С.І. – № 2, 1 – від «Радикальної партії Олега Ляшка», а саме: Купрієнка О.В. – № 17.

Читайте такожЦВК зареєструвала Савченко народним депутатомТакож комісія зареєструвала 8 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах. А саме: Денисенка А.С. – в ОВО № 26, Фролова М.О. – в ОВО № 76, Рибака І.П. – в ОВО № 202, Тіміша Г.І. – в ОВО № 203 – від Партії ”Блок Петра Порошенка”, Дзюблика П.В. – в ОВО № 66, Бондаря М.Л. – в ОВО № 119 – від Політичної партії ”Народний фронт”, Яроша Д.А. – в ОВО № 39 – від Політичної партії ”Правий сектор”, Головка М.Й. – в ОВО № 164 – від політичної партії Всеукраїнське об’єднання ”Свобода”.

Окрім того, зареєстровано 5 народних депутатів України, які висувалися шляхом самовисування, а саме: Кучера М.І. – в ОВО № 17, Сажка С.М. – в ОВО № 59, Бандурова В.В. – в ОВО № 79, Парасюка В.З. – в ОВО № 122, Лопушанського А.Я. – в ОВО № 125.

Таким чином, сьогодні зареєстровано 22 народних депутати України. Загалом, станом на 26 листопада 2014 року Центральна виборча комісія зареєструвала 419 народних депутатів України, йдеться повідомленні ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 27 листопада, заплановане перше засідання новообраної Верховної Ради України.