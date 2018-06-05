Журналісти та блогери з "розстрільного списку 47" відреагували на його публікацію

Деякі фігуранти списку вже побували на допиті в СБУ, для деяких публікація списку стала несподіванкою, хтось не сприйняв його всерйоз.

Журналісти і блогери, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів, прокоментували публікацію "списку 47". Деякі вже були проінформовані СБУ, для деяких ця загроза стала несподіванкою. Хтось висловив обурення, хтось висміяв ситуацію.

"Так, ну оскільки список 47-ми вже з'явився в публічному просторі, і вже почалися численні дзвінки та листи звідусіль з проханням коментарів, то подтверджу: в СБУ була проінформована, з підпискою про нерозголошення", - написала Олеся Яхно-Бєлковська.

"Нас у списку 47 000 000", - написав Роман Скрипін.

Тетяна Даниленко обурилася, звинувативши керівництво держави і силові структури, але більше всіх розкритикувала ЗМІ, що опублікували список. "І щодо «розстрільного списку». Особисто я не брала охорону, хоча переживаю за життя своїх близьких - дуже не хотілося б, щоб в разі чого постраждала дитина, наприклад. У мене є мільйон питань до керівників наших силових структур і до керівників держави в принципі - у них в головах три звивини: одна гроші, друга - вибори, а третя - «піар». Тому і така загальна недовіра до справи Бабченка. Але скотство тих ЗМІ, які радісно опублікували список і смакують його - воно за гранню добра і зла. Тупо наражати на небезпеку життя інших людей, тріпати нерви їх рідним, які можливо не знали - це дещо інше, ніж журналістика. Реально немає слів", - написала журналістка.

Богдан Буткевич розповів, що ходив в СБУ на допит. Іван Яковина не коментував список, просто повідомив друзям і підписникам, що потрапив у нього.

Айдер Муджабаев процитував Йосипа Бродського, зазначивши, що крім віршів і жартів йому в цій ситуації нічого не залишається: "На першому місці в списку мерців, як у класному списку".

Лариса Ніцой також була в СБУ на допиті. Вона обрушилася з критикою на те, що співробітники спецслужби відмовилися говорити державною мовою.

Олександр Володарський припустив, що список - фейковий. "Судячи за змістом списку і виданням, що опублікувало його - це фейк. Таке враження, що його складав якийсь Манчук, гггг. Ні, ми з Задиракою класні, звичайно, але все ж не впевнений, що включені у списки на ліквідацію. Мені тут пишуть у приват, так що кажу відразу і всім: зі мною не зв'язувалися з СБУ, дізнався про зміст списку тільки що, інформацію критично сприймаю".

Олена Яхно прокоментувала новину з іронією: "Шановне СБУ, я тут молоденькою вдаю, а тепер через ваш виток всі знають мій вік. Шо за неподобство!"

"Дякую за високу довіру. Постараюся відповідати. Хіба тільки трохи прикро, що в кінці другої сторінки, а не красуючись на чолі...", - написав Андрій Плахонін.

Як повідомляв УНІАН, список з 47 прізвищ опублікувало видання Страна. Його справжність не підтверджена. Раніше Служба безпеки України заявила про отримання інформації про реальну загрозу безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.