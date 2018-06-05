Фріз розповіла, як розвінчати серед населення радянські міфи про НАТО

У Радянському Союзі керівництво працювало над спотворенням уявлень населення про справжню роль Північноатлантичного альянсу.

Народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз відзначає необхідність посилення та активізації ведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо Північноатлантичного альянсу з метою розвінчання радянських міфів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала на прес-конференції, присвяченій презентації книжкового видання "NATO: Український вибір" в рамках реалізації проекту "Україна - Солідарність - НАТО".

Фріз нагадала, що у 2017 році набуття членства в Організації північноатлантичного договору було визначено зовнішньополітичним пріоритетом держави.

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"Окрім необхідності реформ, які спрямовані на досягнення країною стандартів Організації північноатлантичного договору, ми переконані, що важливим завданням для країни є також роз'яснення і проведення інформаційної роботи щодо принципів фундаментальних засад, на яких базується НАТО, принципів, за якими ухвалюються рішення, а також необхідності консенсусу для ухвалення того чи іншого рішення", - наголосила Фріз.

"Ця вимога є необов'язковою для країни, яка обрала євроатлантичну інтеграцію пріоритетом, але ми вважаємо, що передусім преамбулою так званого Вашингтонського договору, який вимагає сповідувати демократію від країн-кандидатів, ми маємо це робити. Тобто, інформаційно-роз'яснювальна діяльність за цим напрямом є головною", - заявила депутат.

Крім того, на її переконання, інформаційна діяльність важлива, тому що з огляду на результати соціологічним досліджень 36% опитаних громадян України вважають, що вони мало поінформовані про діяльність організації, а 16% вважають, що взагалі не поінформовані про Альянс.

Таким чином депутат відзначила необхідність проведення інформаційної діяльності. "Адже ті міфи, які насаджені більшою мірою громадянам України похилого віку, є такими, що ми маємо здолати", - наголосила Фріз.

"З 1949 року, з часу створення НАТО, радянське керівництво все робило для того, щоб створити у свідомості населення імідж НАТО як агресора", - нагадала депутат.

"Слід визнати, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі в 2014 році навіть дехто з тих, хто підтримує вступ нашої держави до НАТО, сприймають інформацію про Альянс через призму так званих насаджуваних міфів про НАТО та стереотипів, які наразі ще існують", - додала вона.

За словами Фріз, про це свідчать зустрічі з громадянами в регіонах.

"Ми маємо подолати міфи, які були закладені в радянські часи і продовжують активно експлуатуватися російською пропагандою", - наголосила Фріз і додала, що з цією метою й було вирішено створити книгу за принципом "питання-відповідь".

Зокрема, книга містить шість розділів, які розкривають питання щодо сутності НАТО, вступу до Альянсу, вартості членства, організації роботи і прийняття рішень, військового потенціалу і діяльності Альянсу.

За словами Фріз, видання містить відповіді на найбільш актуальні та вагомі питання з тих тем, які "найбільше викривлені в рамках пропаганди проти Альянсу".

"Я вважаю, що це перший крок, який ми зробили в рамках інформаційної кампанії щодо діяльності НАТО, який здатен закласти добре підґрунтя для того, щоб наступні роз'яснювальні матеріали або розширювали кожне з цих питань, або розгортали ще більше питань для надання відповідей не лише собі, а і своїм близьким, друзям, знайомим", - заявила вона.

Також Фріз зауважила, що у книзі відповіді базуються на юридичній базі НАТО і історичних фактах.

Окрім цього, Фріз висловила сподівання, що Верховна Рада після внесення президентом ухвалить зміни до Конституції щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Депутат пояснила, що закріплення в Конституції як мети набуття членства України в Альянсі зробить євроатлантичний курс держави незворотнім.

"Я сподіваюсь, що будуть прийняті відповідні зміни до Конституції. Це дасть нам гарантію того, що жодні передвиборчі перегони, що жодна виборча «лихоманка» нас не зіштовхне з обраного шляху", - наголосила Фріз.

"І я сподіваюся, що будь-які реваншистські сили не будуть здатні саме в цей час – виборчий - використовувати НАТО як тему, яка роз'єднує, тому що, за соціологічними даними, все ж таки, сьогодні євроатлантична інтеграція, на жаль, після анексії Криму, на жаль, після війни на сході, є об'єднуючою для українців, які визначили євроатлантичну інтеграцію як своє прагнення", - заявила Фріз.

Також вона пояснила процедурні аспекти внесення змін до Конституції України, щоб встановити набуття членства України в НАТО стратегічною метою держави. Зокрема, голова Постійної делегації України в ПА НАТО зазначила, що глава Української держави має внести до парламенту відповідний проект закону.

"Парламент приймає його 226 голосами "за" і спрямовує до Конституційного суду для отримання роз'яснень, що (зміни до Основного Закону - УНІАН) відповідають вимогам Конституції", - сказала Фріз.

За її словами, якби президент до кінця поточної сесії вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, і депутати ухвалили його в першому читанні й направили до Конституційного суду, то Конституційний суд, скоріш за все, міг би вже восени надати відповідні тлумачення та роз'яснення.

"Якщо б це відбулося восени, то на наступній сесії. Тому що це рішення має проходити дві різні сесії парламенту - відповідно була б можливість розглянути це питання і схвалити його", - наголосила вона.

При цьому Фріз нагадала, що після отримання висновку КС парламент має 300 голосами ухвалити такі зміни до Конституції.

У зв'язку з цим вона підкреслила, що час спливає швидко, і зміни до Основного Закону щодо членства України в НАТО необхідно ухвалювати без зволікання.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Петро Порошенко заявив, що доручив підготувати проект змін до Конституції щодо прагнень України вступити до НАТО та Євросоюзу.