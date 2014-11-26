Росія скоротила постачання зброї бойовикам, вони не наважуються атакувати "кіборгів" - штаб АТО

Росія суттєво обмежила постачання ресурсів бойовикам, тому вони не наважуються атакувати Донецький аеропорт.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Ситуація щодо Донецького аеропорту: інформація про танковий бій поблизу аеропорту не відповідає дійсності. Терористи спромоглися лише на демонстрацію бойової присутності. Тобто, на відстані в 3-4 кілометри від позицій наших військ бандити прокурсували в полі зору спостережних постів та зробили по одному пострілу навмання», - йдеться в повідомленні.

«Російські хазяї суттєво обмежили постачання ресурсів бойовикам. Тому ті не наважуються, як раніше, лізти в лобові самознищуючі атаки на рубежі оборони наших «кіборгів», - зауважує прес-центр АТО.