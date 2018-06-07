Савченко подала до суду позов на Верховну Раду

Надія Савченко просить суд визнати незаконним рішення про надання згоди на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко позивається до парламенту з вимогою визнати незаконним рішення про надання згоди на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Як повідомляється на сайті політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», адвокат Костянтин Глоба подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду адміністративний позов «про визнання протиправною бездіяльність суб`єкту владних повноважень та визнання протиправним та скасування рішень».

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«Відповідачем виступає Верховна Рада. Надія оскаржує рішення про притягнення до відповідальності і арешт, які ганебно, в незаконний спосіб, проголосовані парламентом. Нагадаємо, що справа Надії Савченко є політично вмотивованою і арешт народного депутата є не законним», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня. Рубан залишатимуться під вартою до 2 липня.