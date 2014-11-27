Стали відомі імена голів усіх фракцій у новій Раді

Головою фракції “Батьківщина” обрано народного депутата України Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат з цієї фракції Сергій Соболєв.

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“О 9-й годині сьогодні було засідання фракції, і керівником фракції обрана Юлія Тимошенко”, - сказав він.

Парламентську фракцію партії «Народний фронт» очолить Олександр Турчинов. Про це у коментарі журналістам повідомила депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

«Об’єднання «Самопоміч» очолить Олег Березюк. Про це у коментарі журналістам сказала обраний від “Самопомочі” народний депутат Ганна Гопко. “Фракцію у нас очолить Олег Березюк”, - сказала вона.

Народний депутат України Юрій Луценко обраний головою фракції партії “Блок Петра Порошенка”.

Фракцію "Опозиційного блоку" після її формування очолить Юрій Бойко.

Денис Силантьєв повідомив журналістам, що лідером фракції Радикальної партії буде її лідер Олег Ляшко.