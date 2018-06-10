Марія Гайдар вирішила скласти з себе повноваження депутата Одеської облради

Російський політик була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА.

Відомий російський політик Марія Гайдар вирішила скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в проекті рішення облради, чергова сесія якої запланована на наступний тиждень.

У проекті сказано, що питання розглянуть у відповідності з п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 2 ч. 2

ст. 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", а також з урахуванням особистого заяви Гайдар.

"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар М. Е., обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", - сказано в проекті.

Нагадаємо, Марія Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА. Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства і 4 серпня 2015 року вручив паспорти громадян України російській громадській діячці Марії Гайдар і російському журналісту, колишньому головному редактору Forbes-Україна Володимиру Федорин.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" висунула Гайдар кандидатом в депутати Одеської обласної ради.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Дочка відомого російського політика Єгора Гайдара – одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М. Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо "Ехо Москви". Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення "Соціальний запит", раніше - координатор молодіжного руху "ТАК!". Один з творців ініціативної групи "Я вільний!". З 2006 року - член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії - член президії. У 2009-2011 роках - заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.