Призначення Яценюка прем’єром підтримав екс-регіонал Звягільський

Водночас "проти" проголосували депутати з фракції партії «Блок Петра Порошенка» Олег Мусій та Сергій Каплін, свідчать оприлюднені на сайті Верховної Ради результати голосування.

Крім того, «утрималися» народні депутати з фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець та Сергій Лещенко, а не голосувала Ольга Червакова, був «відсутній» Руслан Сольвар.

Разом з тим за кандидатуру Яценюка проголосували у повному складі фракції партій «Народний фронт» та «Самопоміч».

З фракції Радикальної партії «за» проголосували всі депутати, крім Сергія Мельничука, який «утримався».

Читайте такожЗбори коаліції підтримали кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра, а Гройсмана - на посаду спікераВодночас, призначення Яценюка главою уряду підтримали всі депутати від партії «Батьківщина», крім Надії Савченко, як «відсутня» в сесійній залі, оскільки утримується під вартою в Росії.

З позафракційних «за» Яценюка проголосували 13 народних депутатів: Олесь Довгий, Владислав Атрошенко, Яків Безбах, Андрій Білецький, Олександр Герега, Юрій Дерев’янко, Костянтин Жеваго, Сергій Міщенко, Федір Негой, Валерій Давиденко, Анатолій Денисенко, Тарас Пастух, Олександр Супруненко.

«Утримались» при голосуванні позафракційні депутати Борис Філатов, Дмитро Ярош, Василь Петьовка, Володимир Парасюк.

Також «не голосував» Володимир Гройсман, але на сайті ВР вказано, що він звернувся до керівника Апарату парламенту із заявою про зарахування його голосу «за» при голосуванні за кандидатуру Яценюка.

З групи «Економічний розвиток» не голосували два народні депутати - Антон Яценко та Євген Балицький, а Віктор Остапчук був відсутній, решта 16 депутатів проголосували «за».

З групи «Воля народу» за призначення Яценюка прем’єром «за» проголосували 19 депутатів, один - Михайло Ланьо - був відсутній.

Читайте такожСтали відомі прізвища претендентів на посади міністрів у новому урядіЯк повідомляв УНІАН, сьогодні парламент восьмого скликання призначив Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. За дане рішення проголосував 341 народний депутат із 390, зареєстрованих в сесійній залі.

Від «Блоку Петра Порошенка» призначення Яценюка прем’єром підтримали 138 депутатів, від «Народного фронту» - 83, від «Опозиційного блоку» - 1, від “Самопомочі” - 32, від Радикальної партії - 21, з групи “Влада народу” - 19, від “Батьківщини” - 18, групи “Економічний розвиток” - 16.

Перед голосуванням Порошенко, вносячи на розгляд парламенту кандидатуру Яценюка, зазначив, що до нього з відповідною пропозицією надійшло подання від керівників 5 фракцій коаліції: Юрія Луценка («Блок Петра Порошенка»), Олександра Турчинова («Народний фронт»), Олега Березюка («Самопоміч»), Олега Ляшка (Радикальна партія) та Юлії Тимошенко («Батьківщина»).

Порошенко зазначив, що у нього є 15 днів на те, щоб визначитися з цього питання, проте він підписав відповідне подання просто зараз у сесійній залі.

Порошенко закликав депутатів підтримати відповідне подання, внісши на розгляд парламенту подання про призначення Яценюка на посаду прем’єра.