Рада призначила Яценюка на посаду прем'єра

Парламент призначив Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 341 депутат із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Довідка УНІАН. Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 рокув м. Чернівці.

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, юридичний факультет, спеціальність – «правознавство» і Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

У 1992 – 1997 роках працював президентом юридичної фірми «ЮРЕК-ЛТД» (м. Чернівці).

У 1998 – 2001 роках був консультантом кредитного департаменту, радник голови правління, заступник голови правління банку «Аваль».

У 2001 – 2003 роках - міністром економіки Автономної Республіки Крим.

У 2003 – 2005 роках обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України, в. о. голови НБУ.

У 2005 рік був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

У 2005 – 2006 роках був міністром економіки України.

У 2006 – 2007 роках обіймав посаду першого заступника глави Секретаріату президента – представник президента в Кабінеті міністрів.

У 2007 рік був міністром закордонних справ України.

У 2007 – 2008 роках - головою Верховної Ради України.

З 2008 по 2012 роки був народним депутатом України VI скликання, у 2012 – 2014 роках – народним депутатом VII скликання, головою парламентської фракції ВО «Батьківщина».

З 27 лютого 2014 року обіймає посаду прем'єр-міністра України.

Одружений. Дружина Терезія Яценюк – голова Наглядової ради Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Доньки – Христина та Софія, школярки.