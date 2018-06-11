Порошенко зізнався, яка в нього мрія

Президент наголосив на необхідності інтеграції в НАТО.

Президент України Петро Порошенко мріє про вступ України до Європейського Союзу та НАТО до 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства у Києві. «Ключове, про що я мрію, – дві речі. Я дуже хочу, щоб до 2030 року Україна була членом Європейського Союзу», - сказав Порошенко.

Також президент наголосив на необхідності інтеграції в НАТО.

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«Я дуже хочу, щоб Україна до 2030 року була членом Північноатлантичного союзу. Після того, як Росія, коли вона зробила незаконну анексію Криму, сплюндрувавши Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу і співпрацю, міжнародне право, зруйнувавши всю світову глобальну систему безпеки, яка базувалась на Раді безпеки ООН, і коли одна із країн - постійних членів Ради безпеки стає агресором і застосовує право вето, як вони це зробили під час створення трибуналу по літаку МН17, єдиним ефективним механізмом залишилось НАТО», - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо перспектив приєднання України до Альянсу.