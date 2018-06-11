Клімкін обговорив з німецькими посадовцями спільні дії щодо окупованих Криму і Донбасу

Глава МЗС України проводить зустрічі з німецькими партнерами перед засіданням у "нормандському форматі".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що обговорив з німецькими посадовцями спільні дії щодо тимчасово окупованих Криму і Донбасу перед сьогоднішньою зустріччю глав МЗС країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) в Берліні.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

"Перед зустріччю у Нормандському форматі багато класних зустрічей з німецькими друзями. Обговорили все: від спільних дій щодо окупованих Криму і Донбасу до євроінтеграції і Північного потоку - 2", - написав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Німеччині заявили, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня у Берліні спробують посприяти мирному процесу на Донбасі.

За словами Клімкіна, однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України. На зустрічі він має намір говорити про роль ОБСЄ та миротворців для контролю над безпекою на Донбасі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що вимагатиме відведення військ та озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра".

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас наголосив, що Україна і Росія мають значні розбіжності в багатьох питаннях щодо врегулювання ситуації на Донбасі.