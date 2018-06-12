Експерт про переговори у "нормандському форматі": Москва просуває фальшиві переговорні цілі

Лубківський пояснив, від яких важливих для України питань відволікає увагу Москва.

У переговорах у нормандському форматі Москва відволікає увагу від головних стратегічних питань: «Які будуть гарантії безпеки для України? Хто своєю колективною протекцією гарантуватиме «гарантоване» Москвою? Хто нестиме відповідальність за злочини Кремля і відшкодує збитки для наших людей і держави?»

Про це написав Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках у своєму Facebook за підсумками переговорів у нормандському форматі в Берліні.

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Радянська дипломатія славилася тим, що вимотувала іншу сторону «фальшивими» переговорними цілями, написав він: «Тоді кожна поступка з питань, які для Москви були менш значимі, ніж стратегічна мета, подавалася як небачений компроміс. Такий переговорний процес міг тривати довго. Або «несподівано» швидко. Все залежало від відчуття в Кремлі ситуації».

«Манера росіян на переговорах в нормандському форматі продовжує цю радянську практику. Заяви після вчорашньої зустрічі в Берліні це виразно показують», - переконаний Лубківський.

Те, як виглядатиме миротворча місія (якщо вона буде), - безумовно, питання важливе: «Те, як організувати процес справедливого повернення наших окупованих територій та відновлення там демократії, - також».

Але головна суть - інша, наголосив він: «Які будуть гарантії безпеки для України? Хто своєю колективною протекцією гарантуватиме «гарантоване» Москвою? Хто нестиме відповідальність за злочини Кремля і відшкодує збитки для наших людей і держави?»

«Це і є стратегічні питання, від яких відволікає увагу Москва. Це і є стратегічні питання, які становлять для нас життєву вагу», - написав Лубківський.