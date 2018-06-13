Вироки у справі збитого над Донбасом MH17 можуть виконати в Україні

Парламент Нідерландів схвалив угоду про суд щодо MH17.

Обвинувальні вироки у справі про катастрофу "Боїнга" над Донбасом можуть бути виконані в Україні. Суд зможе при розгляді справ обвинувачених використовувати відеозв'язок.

Нідерландські законодавці схвалили угоду, підписану між їхньою країною та Україною з метою полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського "Боїнга", включаючи використання відеозв'язку, передає DW.

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Затверджений договір закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться у нідерландському суді, найімовірніше, в Гаазі.

Якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені до виконання на території України, якщо засуджених не видадуть Нідерландам. Схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини й залучення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв", заявив голландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

Раніше, 6 червня, уряд Нідерландів заявив, що не бачить відповідальності влади України за катастрофу малайзійського "Боїнга" в 2014 році в небі над Донбасом.

Ще раніше, у травні 2018 року, Нідерланди й Австралія поклали відповідальність за катастрофу "Боїнга" на Росію.

В результаті аварії рейсу MH17, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули 298 осіб, більшість - громадяни Нідерландів. У Кремлі заперечують причетність до авіакатастрофи.