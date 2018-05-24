Порошенко про слідство щодо MH17: вдалося встановити "прописку" "Бука"-вбивці

Президент запевняє, що Україна зробить усе можливе, аби дії Росії отримали належну оцінку у Міжнародному суді ООН.

Президент Петро Порошенко сподівається, що найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе представити в суд обвинувачення проти осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, він зауважив, що сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній» представила додаткові докази постачання з Росії протиповітряного комплексу, за допомогою якого було збито літак.

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«Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів, за сприяння партнерських служб з низки інших країн, вдалося встановити «прописку» «Бука»-вбивці: 53-тя Курська зенітно-ракетна бригада збройних сил РФ», - наголосив Порошенко.

«Є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе представити в суд обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб», - додав президент.

Порошенко запевнив, що Україна, у свою чергу, зробить усе можливе, аби дії Росії як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку у Міжнародному суді ООН в рамках розгляду справи, яка була ініційована українською стороною на початку минулого року. «Зло буде покарано, а справедливість - відновлено», - підкреслив президент.

Як повідомила 24 травня Міжнародна слідча група, зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.