Савченко відправила Путіну листа з проханням звільнити українських політв`язнів

Савченко закликає Путіна "використати будь-який правовий спосіб", а також зазначає, що звільнення українських в'язнів "істотно змінить на краще положення Росії на міжнародній арені".

Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом у СІЗО СБУ в Києві, написала листа президенту Росії Володимиру Путіну. Вона попросила його звільнити українських політв'язнів.

Про це повідомляється на сторінці Савченко у Facebook. До звернення додається список 66 українських політв'язнів, яких утримують на території Росії.

У листі Савченко закликає його "використати будь-які правові способи", а також зазначає, що звільнення українських в'язнів "істотно змінить на краще положення Росії на міжнародній арені".

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У списку вказані, серед інших, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Олександр Шумков, Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ісмаїлов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко висловила сподівання, що Сенцова обійде її доля.